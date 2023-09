Torta all’arancia light | senza burro con sole 180 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Amo molto le arance, la mia è una terra che regala in abbondanza questi frutti profumatissimi e salutari. Mi piacciono le spremute, ma le adoro soprattutto nei dolci perché conferiscono all’impasto un aroma davvero inconfondibile. Ne parlavo con mia amica, una nutrizionista molto nota sul web grazie al suo sito “La tua dieta personalizzata” e mi ha consigliato questa ricetta leggerissima,. Grazie alle sue competenze, ha calcolato che ogni fetta apporta meno di 200 calorie, 180 per la precisione, il che permette di annoverarla tra gli snack dietetici. Ammetto che la notizia è stata per me fonte di grande gioia, dal momento che cerco il più possibile di badare al peso forma, ma non riesco assolutamente a rinunciare ai piaceri della gola. Questaè morbidissima e soffice come un nuvola, invitante ed appagante, ma a ...