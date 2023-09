Torino | Cairo | “Puntiamo a qualcosa che non voglio nominare | il 75% dei tifosi dalla mia parte”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Ho tenuto tutti, ho comprato Zapata: e non è male Zapata eh? Damia c’è grande voglia di fare bene. Ho da seguire un gruppo che fattura 1,3 miliardi con 4.500 dipendenti, però al Toro dedico sempre il 20% del mio tempo. Danostra c’è la voglia di far bene: quest’anno siamo partiti male con il Milan, ma quando il mercato è aperto non è mai una buona notizia. Poi, con la chiusura del mercato e l’arrivo di Zapata la squadra si è compattata. Incrociamo le dita, ma mi sembra un anno in cui i…”. Lo ha detto il presidente del, Urbano, alla presentazione al Senato del gruppo parlamentareClub dei parlamentarigranata: “Ho fatto fare dei sondaggi e ho visto che il 75% dei nostriè assolutamente ...