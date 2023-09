Toprak Razgatlioglu | il titolo in SBK è quasi una chimera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quarantasette punti da recuperare sono tanti e gli appuntamenti rimasti sono soltanto due. Non è una situazione semplice perdi Yamaha: il turco, che il prossimo anno guiderà una BMW nel Mondiale 2024 di Superbike, potrebbe alzare definitivamente bandiera bianca in Portogallo. Al leader della classifica, Alvaro Bautista di Ducati, basterà conquistare quindici punti sul rivale per bissare ilsalendo a quota due campionati vinti in SBK. Le dichiarazioni didi Yamaha (Credit foto – Yamaha Pata)“In generale sono contento dato che venerdì è stata una giornata disastrosa ma abbiamo fatto dei grossi passi avanti e in questo weekend ho conquistato tre podi – le dichiarazioni del centauro turco ai microfoni della WorldSBK . È fantastico. In Gara 2 ...