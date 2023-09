Tivoli | 21enne violenta | sevizia e minaccia la fidanzata | «Se mi lasci ti uccido e ti butto nelle cave» Arrestato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ha approfittato di un momento di distrazione del suo aguzzino, è scappata e ha raccontato tutto alla sua famiglia. Così è finito l’incubo di una 26enne che aera rimasta incastrata in una relazione pericolosissima con un, incensurato, che è statoed è ai domiciliari con il braccialetto elettronico con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali aggravate, atti persecutori. Entrambi italiani, in appena due mesi di relazione il giovane aveva imposto il suo regime di terrore millantando l’appartenenza a un clan malavitoso per assicurarsi il silenzio della ragazza, spaventata dalle sue minacce e dai suoi abusi. La 26enne ha dovuto sopportare ogni tipo di violenza: sputi, colpi di bottiglia, lesioni con una lametta, due tentativi di strangolamento, violenze sessuali. E non c’erano solo le aggressioni fisiche. ...