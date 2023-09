Tineco FLOOR ONE S6 | la nuova lavapavimenti di Tineco è sempre più smart

(Di mercoledì 27 settembre 2023), noto per i suoi elettrodomestici intelligenti, introduce il suo più recente innovativo prodotto nel campo delle pulizie domestiche: ilONE S6, unapronta a cambiare il modo in cui puliamo IlONE S6 è l’ideale per nuclei familiari con bambini piccoli e animali domestici, poiché offre una soluzione avanzata al posto del classico secchio e mocio: aspira e pulisce allo stesso tempo, affrontando con successo anche le macchie più persistenti causate da cibi e liquidi.ONE S6: pulizie intelligenti senza sforzo Ladigenerazione è completamente intelligente. Grazie alla tecnologia MHCBS, ilONE S6 garantisce un equilibrato flusso di ...

