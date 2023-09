Tina Cipollari fa fare il test di gravidanza a Gemma Galgani | “E’ incinta”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda mercoledì 27 settembre,ha mantenuto la promessa. L’opinionista-vamp del dating show di Canale 5 ha portato in studio undiper l’eterna “rivale”. La dama torinese è molto presa dal cavaliere Maurizio ecrede che tra i due sia successo “qualcosa” durante la trasferta a Trieste. L’opinionista ha preso per mano la protagonista del Trono Over e l’ha portata in bagno per farla sottoporre altra le risate generali.(Foto da video)Maria De Filippi (Foto da video)La previsione di...