Thunderbolts | gli ultimi rumor sul ruolo di Steven Yeun nel film | oltre a Sentry vedremo anche Void?

Scopriamo insiemeultimi rumor . Sentry e Void Sappiamo ormai da tempo che Steven Yeun si è unito al MCU e avrà un ruolo in, il film scritto da Eric Pearson e diretto da Jake ...... comunque, si evince che i lavori sui prossimi episodi di She - Hulk riprenderanno quando... The Marvels, Captain America: Brave New World e. Resta incerto il futuro di Moon Knight, ...

Spider-Man: i Marvel Studios annunciano il nome ufficiale della ... Comics Universe

LEGO Marvel Avengers: Code Red, lo special d'animazione in ... Comics Universe

Scopriamo insieme gli ultimi rumor su Thunderbolts, il nuovo film del MCU, e il ruolo di Steven Yeun nella pellicola... Cosa c'entrano Sentry e VoidEcco quale ruolo avrà Sentry, nuovo supereroe interpretato dalla star di The Walking Dead Steven Yeun, nel film MCU Thunderbolts.