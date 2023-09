The Italian Job | i capricci di Edward Norton che hanno quasi rovinato il film

Lega Navale Italiana di Salerno torna “Music On the Port” Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 1° ottobre al Porto Masuccio Salernitano torna “Music on the Port” – edizione 2023, la consueta maratona ...

Serie A in svendita : ecco “The Italian Dream” - il reality che offre un posto in Primavera ai talenti arabi Da Alfieri ad Al-Fierih. Sì, perché se qualche nostalgico sentisse la mancanza di un reality o talent show a tema calcio in Italia, dai tempi ormai ...

È la versione italiana di Clean Up the World - il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo - portato in Italia da Legambiente nel 1993. Un'iniziativa per liberare dai rifiuti i parchi - i giardini - le strade - le piazze - i fiumi e le spiagge. Appuntamento il 22-23-24 settembre 2023 Plastica, ma anche mozziconi di sigaretta, prodotti usa e getta e imballaggi. Legambiente ha catalogato ben ben 27.051 rifiuti, raccolti in 57 ...

TheFork ad Agrifood Future : la cucina italiana è tra le più prenotate in Europa La pizza è in assoluto il piatto più ricercato online in Francia, mentre in Spagna e Regno Unito nella top 5 ci sono sia pizza che pasta. La cucina ...

The World’s 50 Best Hotels : il miglior hotel del mondo è italiano Villa Passalaqua sul Lago di Como vince i The World’s 50 Best hotels. Altri cinque alberghi italiani entrano in classifica, ma la vera novità è la ...