(Di mercoledì 27 settembre 2023) I passeggeri di una delle attrazioni più famose del parco divertimenti "Paese delle Meraviglie" in Canada sono rimasti bloccati ain giù per oltre 30 minuti. Verso le 22:40, la corsa del ...

I passeggeri di una delle attrazioni più famose del parco divertimenti "Paese delle Meraviglie" in Canada sono rimasti bloccati a testa in giù per oltre 30 minuti. Verso le 22:40, la corsa del ...Dagli altri appartamenti urla die chiamate ai carabinieri che, intervenuti sul posto, ... ma credo che continueranno a guardare il dito mentre noi gli indichiamo la' . Chiara Carlini ...

Terrore al luna park, rimangono sospesi in aria a testa in giù La Gazzetta dello Sport

Luna, nuvole o montagne Dimmi la prima cosa che vedi e scopri la ... Velvet Style

Secondo il governo armeno oltre 28mila persone hanno lasciato la regione dell’Azerbaijan a maggioranza armena capitolata dopo l’azione militare di Baku. A ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...