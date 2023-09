Terremoto | scossa di magnitudo 4 2 ai Campi Flegrei | continua lo sciame sismico | treni sospesi e scuole chiuse

La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo ...

1' di lettura 27/09/2023 - Unadiè stata distintamente avvertita nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 27 settembre) in tutto l'entroterra fabrianese. Il movimento tellurico è stato registrato alle ore 12 e 13 ...Lo sciame sismico dei Campi Flegrei sembra aver concesso una tregua. Stanotte, 28 settembre, nessunadiè stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quella di ieri invece, di magnitudo 4.2, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. E sempre ...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.2 avvertita anche a Napoli. L'Ingv: la più forte degli ultimi 40 anni Corriere

Terremoto ai Campi Flegrei, nella notte la scossa più forte da 39 anni, avvertita fino a Napoli La Gazzetta dello Sport

Prevedere i terremoti non è possibile, ma di un fenomeno come quello del bradisismo - sotto osservazione ormai da decenni - abbiamo imparato a conoscere il funzionamento e le sue diverse ...ROMA (attualità) - L'area di Napoli continua a far registrare una crescente attività vulcanica ilmamilio.it Una botta di magnitudo 4.2 alle 3,35 di questa mattina che si è fatta sentire in gran ...