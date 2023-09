Terremoto Napoli oggi | scossa di magnitudo 4 2 ai Campi Flegrei | sciame sismico in corso

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Unoè innell'area dei, nei pressi di. Lapiù forte è stata di4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara.4.2Dalle prime ore di ieri, come segnalato...

, si valutano eventuali danni. Continua lo sciame sismico I napoletani sono stati svegliati da una forte scossa dialle 3.35 di notte . Uno sciame sismico è in corso nell'...- da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte - in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si ...

