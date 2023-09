Terremoto Napoli | la decisione del sindaco è inevitabile | paura tra i residenti

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023), ladele panico tra iNonostante siano passate sette ore dalla violenta scossa diche ha svegliato, nel cuore della notte, idie provincia, continua a regnare lae la preoccupazione. Ovviamente tra i, ancora sotto shock per quello che hanno avvertito. Una scossa così forte non si registrava da ben 39 anni. Ricordiamo che il tutto si è verificato intorno alle ore 03:35. Gente che è scesa in strada ed è rimasta fino all’alba, con lache potesse accadere qualcosa nelle loro abitazioni o altro. Scossa di...