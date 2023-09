Terremoto | la scossa nella zona dei Campi Flegrei è la più forte degli ultimi 39 anni

Ennesima scossa di terremoto che ha creato panico e paura in città , residenti che si sono riversati per le strade: “E’ stata fortissima” scossa di ...

Stanotte undi magnitudo 4.2 ha disturbato il sonno di molti abitanti. Lo riporta Ansa . Lapiù forte di magnitudo 4.2 che si è verificata alle ore 3.35 , durata per molti secondi. ...Ripercussioni sulle linee su gomma, con molte persone accalcate all'esterno della stazione, a seguito delle verifiche di sicurezza sulla rete ferroviaria dopo la fortediregistrata nella notte a Napoli e provincia. (immagini fusco) 27 settembre 2023

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.2. Campi Flegrei, continua lo sciame sismico: «Il più forte da 40 anni» Open

Napoli, terremoto di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei | Ingv: "È il sisma più forte degli ultimi 40 anni" TGCOM

Ma la prima parte della mattinata è stata un incubo per i viaggiatori, dopo lo stop ai treni per la scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. Come fa sapere Trenitalia, terminati gli ...Terremo di magnitudo 4.2 ai campi Flegrei che ha scosso gli abitanti campani durante la notte. In via precauzionale a Pozzuoli sono state sospese le attività didattiche. A Napoli si controllano di ...