Terremoto di magnitudo 4 4 nell' area dei Campi Flegrei Sospesa la circolazione dei treni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una scossa di4.2 è stata registratadei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori, come ha rilevato Ingv. Le prime due scosse, di2.2 e 2, sono state registrate ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. L’ultima, la più intensa (4.2), alle 3:35 della notte. Tutte con epicentrodei, a un chilometro di profondità la prima,...

(Adnkronos) – scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell’area dei Campi Flegrei . Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall’Istituto ...

Paura nella notte , al momento non sono stati segnalati danni scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell’area dei Campi Flegrei . Dalle ...

Paura nella notte , al momento non sono stati segnalati danni scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell’area dei Campi Flegrei . Dalle ...

Napoli, 27 set. (Adnkronos) - scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell'area dei Campi Flegrei . Dalle prime ore di ieri, come segnalato ...

A Napoli - da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte - in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi ...

...35 di notte, preceduta da alcune scosse minori di2.2 e 2 nella serata di ieri. Molta ...in corso Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa di...Protezione civile: 'Nessun danno' - La scossa didi4.2 registrata nella notte nell'area dei Campi Flegrei è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non sono ...

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 2.4 a Morano Calabro TGLA7

Napoli, 27 set. (Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ...Sempre nella tarda serata di ieri erano state registrate scosse di minore intensità, di magnitudo 2 e 2.2, con epicentro i Campi Flegrei. Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo ...