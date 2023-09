Terremoto di magnitudo 4 2 nei Campi Flegrei | “E’ la scossa più forte da 39 anni” Avvertita anche a Napoli | paura e gente in strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Undi4.2 ha colpito la zona deialle 3.35 di questa notte, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato localizzato nell’area del supervulcano, a una profondità di 3 chilometri: si tratta dellapiù intensa verificatasi in quest’area negli ultimi 39. La Protezione Civile ha fatto sapere in un tweet che, secondo le prime verifiche effettuate, non sono stati segnalati dsignificativi. Tuttavia, sono stati riportati crolli di calcinacci da un edificio situato in via Eurialo a Bagnoli. Ladidi questa notte è stata preceduta da una serie di altre scosse sismiche nelle ultime 24 ore, che hanno messo in allarme la ...