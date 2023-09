Terremoto di magnitudo 4 2 ai Campi Flegrei | Il maggiore degli ultimi 40 anni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa mattina intorno alle 3:35 una scossa di4.2 ha interessato l'area dei, in provincia di Napoli. La scossa è stata l'apice di uno sciame sismico in corso da ieri. I comuni più vicini all'epicentro sono Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Napoli, Monte di Procida e Marano di Napoli. Il servizio "Hai sentito il?" dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia afferma che il movimento tellurico è stato avvertito anche a Roma e Potenza. Dalle prime verifiche attuate dalla Protezione Civile, la scossa non ha provocato da persone o cose ma sono ancora in corso alcuni accertamenti presso le scuole comunali, mentre le attività di controllo da parte di Anas sulle strutture autostradali, soprattutto ponti e viadotti, si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno ...