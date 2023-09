Terremoto Campi Flegrei | panico tra i calciatori dell’Udinese svegliati nella notte dalla scossa

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladidi magnitudo 4.2 neiha svegliato nel cuore dellai giocatori, in ritiro a Napoli. CALCIO NAPOLI. Unadidi magnitudo 4.2 ha svegliato nel cuore dellai giocatori, in ritiro a Napoli in vista della partita di Serie A contro la squadra di casa. Il sisma si è verificato alle ore 3:35 nell’area dei, ad una profondità di circa 3 km. Oltre che a Napoli, è stato avvertito anche nelle zone limitrofe. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Udinese TV, ifriulani sono stati...