Terremoto | Bof Lega a Bonelli | ' solite farneticazioni'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Cosa intende dire esattamente, con le, quando accosta una tratta ferroviaria in tilt per delle scosse dialla realizzazione del ponte sullo Stretto? Sembra un parallelismo assurdo. Sarebbe come dire: cancelliamo tutte le coop perché alcune sono state coinvolte in scandali come quella della famiglia Soumahoro". Lo dichiara il deputato dellaGianangelo Bof, componente della commissione Ambiente.