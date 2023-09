Terremoto ai Campi Flegrei nella notte | scossa magnitudo 4 2 e sciame sismico

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) –didi4.2nell’area dei. Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell'area è in corso uno. Alle 3.35 di oggi è stata registrata ladi4.2. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Laè stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei , nei pressi di Napoli , stanotte 27 settembre. La scossa più forte è stata di magnitudo ...

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei , nei pressi di Napoli . La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ...

Una Scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei , nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori, come ha rilevato ...

Paura nella notte, al momento non sono stati segnalati danni Scossa didi magnitudo 4.2 nella notte nell'area deiFlegrei. Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell'area è in corso uno sciame sismico.Alle 3,35 ilpiù rilevante dello sciame sismico di questi giorni. Magnitudo della scossa 4,2 con epicentro a Bagnoli.avvertito a Napoli.

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.2. Campi Flegrei, continua lo sciame sismico Open

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita a Napoli nella notte: paura e gente in strada. L'Ingv: la magnitudo è 4.2 Corriere

Scuole chiuse oggi a Pozzuoli (Napoli) in conseguenza della forte scossa di terremoto che è stata nettamente avvertita nel cuore della notte appena trascorsa in tutta la zona dei Campi Flegrei e in ...Oggi, nella notte del 27 settembre, un terremoto di magnitudo 4.2 ha spaventato gli abitanti dei Campi Flegrei: le scosse si sono sentite anche a Napoli. La protezione civile: "Nessun danno".Leggi ...