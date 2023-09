Terremoto a Napoli | scossa di magnitudo 4 2 Campi Flegrei | continua lo sciame sismico

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Unoè in corso nell’area dei, nei pressi di, stanotte 27 settembre. Lapiù forte è stata di4.2. Si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia specifica che le coordinate geografiche sono 40.8170 (latitudine) e 14.1560 (longitudine). Laregistrata alle 3.35 è una delle più alte nelle ultime settimane. A– da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato ...