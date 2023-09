Terremoto a Napoli | per l’Ingv è il più forte degli ultimi 40 anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023)nella notte del 27 settembre nei pressi di, nell’area dei Campi Flegrei. Una zona dove regolarmente avvengono terremoti. Questa volta però i sismografi hanno registrato uno sciame sismico intenso la cui scossa maggiore è stata di magnitudo 4.2. Si è verificata alle 3.35 del mattino. L’hanno avvertita in maniera chiara i cittadini di alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L’ipocentro è stato localizzato a circa tre chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di da persone o cose. Secondo(Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) si tratta del sisma più40. Alla stazione ditreni inritardo a causa del. ...

Oggi Notizie Gigi D'Alessio in preda al panico : cosa è successo a casa sua durante il terremoto a Napoli Una notte da incubo per i napoletani e, in ...

...De Luca ha incontrato il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo per una verifica aggiornata degli eventi sismiciche stanno riguardando l'area flegrea e anche l'area ovest di. Sul ...- Il governo vara il Nadef e le misure sui migranti, continua lo scontro politico. La guerra in Ucraina, il, la strage ad Alessandria e gli arresti 'eccellenti' in ...

Terremoto Napoli, il vulcanologo: «Evacuare gli edifici». La pec (senza risposta) del 18 settembre: «Rischio c ilmessaggero.it

51' - Grande numero di Kvaratskhelia in area di rigore, supera Ebosele ma non riesce a ritrovare la sfera che termina sul fondo. Rimessa per l'Udinese. 48' - Scontro all'interno dell'area di rigore tr ...20.19 - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Ognuno di noi deve dare di più, siamo campioni d'Italia e le partite non si ...