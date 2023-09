Terremoto a Napoli | paura anche tra i giocatori | è successo nell’hotel dell’Udinese

(Di mercoledì 27 settembre 2023)trema ancora: alle 3:35 della notte appena trascorsa, i napoletani sono stati svegliati da una scossa di 4.2 magnitudo. Il fenomeno del bradisismo continua ad imperversare sui Campi Flegrei, l’ultima scossa, probabilmente la più forte degli ultimi 20 anni, è avvenuta alle 3:35. Una scossa di magnitudo 4.2, durata fortunatamente pochi secondi, ma in grado di generare panico tra i cittadini. Panico per l’Udinese A ricevere questo brutto, o meglio terrificante risveglio,, agià dalla giornata di ieri per prepararsi all’ostica sfida di questa sera al Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, volto noto di SportItalia, il team di Sottil avrebbe vissuto attimi di panico al pari di tutti i partenopei. Michele Crisicitello, è stato ...

I comuni più vicini all'epicentro sono Pozzuoli, Bacoli, Quarto,, Monte di Procida e Marano di. La mappa elaborata dal servizio 'Haisentitoil' sulla base dei questionari ...Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei , nei pressi di. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L'ipocentro è stato ...

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che è stata attivata la procedura per i rimborsi dei biglietti per la gara annullata tra Gevi Napoli Basket e Vanoli Cremona del 23/09/2023 delle ore..Si giocherà regolarmente questa sera la gara tra Napoli e Udinese. Non sono stati registrati danni di alcun tipo alla struttura, motivo per cui non è stato eseguito ...