Terremoto a Napoli | caos trasporti dopo il terremoto | stop metro | treni con soppressioni e ritardi

Linee ferroviarie in tilt dopo il Terremoto . Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la ...

Sono giorni tesi, con continui sciami sismici che mettono in ansia la popolazione. Ieri l'ultimo di una lunga serie, con un risveglio brusco all'alba ...

C?è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in ...