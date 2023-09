Tennis | la rinascita di Alexander Zverev | più forte rispetto al pre-infortunio? Può provare a vincere uno Slam

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilmaschile sta ritrovando con il passare delle settimane uno dei suoi grandi protagonisti.ha appena trionfato nel torneo ATP 250 di Chengdu, conquistando il suo ventunesimo titolo della carriera, il secondo della stagione dopo quello di Amburgo. Un segnale importante per il tedesco, che si conferma dopo l’ottima apparizione all’ultimo US Open con il quarto di finale raggiunto e che ora ha l’obiettivo di conquistare un posto per Torino. Il risultato ottenuto sul cemento cinese ha spintoal settimo posto della Race e dunque in pienissima corsa per essere presente a Torino, che diventa sicuramente l’obiettivo di quest’ultima parte di stagione per il tedesco. Un giocatore che sembra decisamente essersi ritrovato e che ha lasciato ormai alle spalle il bruttissimo...