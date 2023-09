Tennis | Davenport nuova capitana team Usa femminile | “Un onore incredibile”

La serie inizia con la baby prodigio per eccellenza delUSA (e non solo): Tracy Austin che ... Conchita Martinez, Monica Seles e Lindsay) in tre set. Poi in finale piega la stessa ...E' già la quinta a centrare la finale all'Australian Open e allo US Open in singolare femminile dal 2000 dopo Kerber, Victoria Azarenka (2012 - 13), Justine Henin (2006) e Lindsay(2000). ...

Lindsay Davenport named U.S. captain for Billie Jean King Cup - ESPN ESPN

US Open, il programma: alle 22 la finale Sabalenka-Gauff su ... SuperTennis

Davenport is a member of the International Tennis Hall of Fame who won three Grand Slam titles in singles, another three in doubles and reached No. 1 in the WTA singles and doubles rankings. She ...Lindsay Davenport will replace Kathy Rinaldi as the US captain for the Billie Jean King Cup after this year’s competition.