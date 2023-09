Temptation Island | Floriana Angelica ha un nuovo amore | ecco chi è

Perla Vatiero è intervenuta su Instagram per mettere in chiaro quanto accaduto nei giorni scorsi. Durante la Fashion Week milanese infatti, l’ex ...

Quando si ha già fatto un percorso totalizzante comeviene facile pensare che se si ha la fortuna di salire sul trono di Uomini e Donne coloro che hanno intenzione di salire sul carro del vincitore e vivere di luce riflessa ci saranno ...Mirko Brunetti è stato avvistato qualche giorno fa insieme all'ex fidanzata Perla Vatiero con cui ha partecipato all'ultima edizione di. Le immagini dell'ex coppia insieme ad un evento hanno creato uno certo scompiglio, suscitando la reazione piccata di Greta Rossetti , l'ex tentatrice con cui Mirko si è fidanzato ...

"Temptation Island", Mirko alle sfilate con la ex Perla. La fidanzata Greta: "Non lo sapevo, fatti loro" TGCOM

Temptation Island, Perla Vatiero rivede l'ex Mirko suscitando l'ira di Greta Rossetti e poi dichiara: "Le chiedo scusa" ComingSoon.it

Nelle ultime ore l'ex volto di Temptation Island Perla Vatiero è intervenuta sui social in merito alla questione su lei e Mirko.