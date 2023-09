Temporali e freddo? Cosa accadrà tra poco | Giuliacci stravolge le previsioni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un quadro preoccupante con un autunno che non riesce a partire. Il colonnello Mariosu meteo.it traccia il quadro meteo di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane. E a suo dire, non ci sono buone notizie. Infatti secondo l'esperto ie la pioggia al nord di questi giorni sono fenomeni isolati e passeggeri. A quanto pare l'alta pressione continuerà a dominare a lungo e questo potrebbere gli scenari per l'autunno: "L'autunno non riesce a partire. Alcuni diranno sì, ma ora fa piùed è piovuto parecchio. Ovviamente non possiamo dare torto ad alcuni abitanti del Nord Italia che hanno avuto una settimana di piogge molto frequenti. Ma è stato un quadro isolato e la maggior parte del nostro paese è rimasta sotto anticiclone". E ancora: "La stagione ...

Ile le copiose piogge che l'Italia ha sperimentato negli ultimi giorni sono causa del ... laddove non arriverà il caldo, ma di certo il rischio piogge esarà cancellato, almeno per un ...Weekend all'insegna deiquello che stanno trascorrendo i napoletani. Sia sabato 23 che domenica 24 settembre hanno ... Gli amanti del, quindi, dovranno ancora attendere. Per tornare a ...

Intensa perturbazione atlantica, freddo e temporali: allerta gialla nel Bresciano BresciaToday

Un'altra notte di forti temporali, allerta meteo fino a sabato mattina MalpensaNews.it

L'anticiclone africano L'estate non è ancora finita. Il vortice Mediterraneo che negli ultimi giorni ha portato freddo e maltempo sull'Italia ha le ore contate, ...Il tempo previsto per i prossimi giorni E' in arrivo APOLLO, l'anticiclone africano che farà tornare l'Estate sull'Italia. Proprio quando, in concomitanza con l'Equinozio d'Autunno, erano arrivati chi ...