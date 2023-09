Taylor Swift | alla scoperta dello sbalorditivo impero immobiliare della cantante

Grande giorno per i fan di Taylor Swift , il film concerto The Eras Tour sbarca in Europa dopo le richieste record e la cantautrice annuncia la ...

In attesa dei live italiani, il The Eras Tour di Taylor Swift arriva al cinema . A seguito della richiesta record per le proiezioni del film concerto ...

A partire dal 13 ottobre 2023 Taylor Swift | The Eras Tour sarà disponibile in tutto il Nord America, UCI cinema s, parte di ODEON cinema s ...

I consumi delle famiglie, sostenuti dagli effetti eccezionali dell'estate (come l'uscita di 'Barbenheimer' e le tourne'e die Beyonce'), dovrebbero infatti rallentare. In questo contesto,...fa un nuovo regalo ai suoi fan in tutto il mondo: il film concerto di Eras Tour uscirà a livello globale il 13 ottobre, in contemporanea al Nord America. In Italia sarà nei cinema ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Taylor Swift Rockol.it

Lui ha partecipato ad una tappa dell'Eras Tour, lei ha assistito con la madre di lui ad una partita. Chi è Travis Kelce il nuovo presunto flirt di Taylor SwiftA partire dal 13 ottobre 2023 Taylor Swift | The Eras Tour sarà disponibile in tutto il Nord America, UCI Cinemas, parte di ODEON Cinemas Group MILANO - A ...