Tappi di plastica uniti alle bottiglie? Lo ha deciso l’Ue

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A partire dal 3 luglio 2024, sarà obbligatorio che tutte ledisiano dotate di un tappo fissato saldamente al contenitore. Questa innovazione è già stata adottata da alcuni produttori, ma tra un anno e mezzo diventerà una norma obbligatoria. Questa direttiva proviene dalla Commissione europea. È possibile che abbiate già sperimentato il tentativo di aprire una bottiglia disenza che il tappo si stacchi completamente. Questo non è un difetto di produzione; è il risultato di una nuova regola volta a ridurre l’inquinamento ambientale. L’azione di Bruxelles per ridurre l’inquinamento daLa Commissione europea, con il sostegno del Parlamento e del Consiglio europeo, ha introdotto una nuova regola il 5 giugno 2019 per affrontare l’inquinamento plastico e promuovere il riciclo. Questa ...