Taiwan | Pechino continua le esercitazioni militari nello Stretto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Taipei, 27 set. (Adnkronos/Dpa) - La Cina intendere ledi. Finché continueranno le "provocazioni per l'indipendenza di", le azioni dell'Esercito popolare di liberazione non si fermeranno, ha affermato il portavoce dell'Ufficio per gli affari diZhu Fenglian. Finora l'addestramento è servito a contrastare "l'arroganza delle forze separatiste per l'indipendenza di", ha aggiunto Zhu. La Repubblica popolare cinese consideraparte del suo territorio. Tuttavia, lo stato insulare democratico, con oltre 23 milioni di abitanti, dispone da decenni di un governo indipendente. Lodi, tra la provincia ...