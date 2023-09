Svolta nel caso Regeni | la Consulta sblocca il processo | gli 007 egiziani a giudizio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La Corte costituzionale ha deciso che ilpuò andare avanti. Ilsul sequestro, le torture e la morte di Giulio si dovrà tenere. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha dichiarato “anticostituzionale” la norma che ha permesso, fino a questo momento, ai quattro imputatidi sottrarsi alnon comunicando i loro indirizzi. In questa maniera non era possibile notificare gli atti e, dunque, ilnon poteva cominciare. Gli agenti dei servizi segretipotranno essere processati per la morte di Giulioanche in loro assenza. La Corte Costituzione ha sancito l’illegittimità dell’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che il giudice procede in ...