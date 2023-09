Supermercato | riempi il carrello di Ottobre con pochi soldi grazie a queste 10 novità

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Andare alè diventato come percorrere la strada verso il patibolo? Ecco alcuneperre ilcon poco. Andare a fare la spesa non è mai stata un’attività divertente. Spesso tra marito e moglie che lavorano ci si divide il compito, alternando le volte in cui va l’uno o l’altro, oppure stabilendo un giorno per affrontare insieme quella grossa. Sì perché il problema non è certo il comprare qualcosa per cucinare la sera (anche se alle volte può risultare difficile farsi venire l’idea durante il giorno), bensì il pensare a pianificare i pasti della settimana in una singola occasione. Fare la spesa è diventato un salasso, ma si può risparmiare – Grantennistoscana.itNon tutti infatti hanno il tempo necessario per acquistare l’occorrente giorno per giorno, dunque è necessario stabilire un momento ...