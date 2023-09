Superbonus | niente proroga nel decreto asset | ora rischiano 20mila cantieri

Superbonus 110% - niente proroga per i condomini : emendamenti bocciati Nella legge di conversione in discussione in?Senato non entra la proroga di sei mesi per i lavori condominiali in corso

Superbonus : niente proroga - bocciati tutti gli emendamenti. Pd : "Risultato pessimo per gli italiani" «Abbiamo appena concluso i lavori delle commissioni ottava e nona del Senato con un risultato pessimo per gli italiani: governo e maggioranza hanno ...