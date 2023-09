Superbike | Bautista vuole chiudere i conti a Portimao | Razgatlioglu prova a rimandare tutto a Jerez

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alvaroè pronto a festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo nel campionato dedicato alle moto derivate di serie e cercherà di sfruttare il match point rappresentato dal fine settimana del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2023. Si correrà sullo splendido scenario del tracciato di, con i suoi iconici sali-scendi, le sue curve mozzafiato e, nel complesso, un lay-out unico nel suo genere. La classica pista nella quale può accadere di, come si è visto negli scorsi anni, con cadute assortite anche dei piloti migliori.quello che vorrà evitare il portacolori della Ducati. Dopo il weekend di Aragon, infatti, il pilota spagnolo si è portato a quota 504 punti in classifica generale, portando il suo margine di ...

Più ampio, invece, è il gap tra Alvaroe Toprak Razgatlioglu in, fermo a 47 lunghezze . Giochi dunque ancora aperti per la conquista del titolo, ancor più dopo la clamorosa doppia ...ROUND PORTOGALLO IN TV Alvaro, il campione del mondo in carica della, sbaglia e ripara nel round di Aragon, cadendo in gara - 1 quando è al comando e mettendoci una pezza vincendo poi superpole race e gara - 2. ...

Primo match point per lo spagnolo, che dovrà però considerare anche i piazzamenti del rivale. Rinaldi, Petrucci e Bassani possibili mine vaganti per il podio ...Seconda tappa consecutiva nella penisola iberica dopo l'Aragona, in SBK Razgatlioglu spera nel recupero in extremis su Bautista.