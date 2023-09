Sul Nord Stream la verità verrà a galla solo quando sarà politicamente irrilevante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È già passato un anno daun attentato terroristico fece esplodere i gasdotti1 e 2. I giornali occidentali accusarono immediatamente Putin, denunciando la sua intenzione di voler mettere in ginocchio l’Europa impedendole di riscaldarsi durante l’inverno. Che la Russia avesse tutto da perderci a far esplodere il suo gasdotto, sia perché lo aveva in larga parte costruito e pagato, sia perché con quei gasdotti esportava gas in Germania, non fu un argomento preso in considerazione dai nostri media main. Del resto Putin viene dipinto come un mostro pazzoide e quindi che gli atti che gli vengono imputati non abbiano alcun senso non è un problema: fa parte del personaggio compiere atti autolesionisti per il piacere sadico di fare male agli anche agli altri. Non a caso i russi non...