È tutto pronto per la quinta edizione di, il meeting internazionale organizzato dallaMagna Grecia, guidata dal Presidente Nino Foti, in programma a Castellabate e Paestum (Sa) ...È tutto pronto per la quinta edizione di '', il meeting internazionale organizzato dallaMagna Grecia, guidata dal Presidente Nino Foti, in programma a Castellabate e Paestum (Sa) da giovedì 28 a sabato 30 settembre. L'...

"SUDeFUTURI", la Fondazione Magna Grecia riunisce gli "stati generali" per il Mezzogiorno Gazzetta del Sud

Fondazione Magna Grecia, al via da giovedì 28 la quinta edizione di SUDeFuturi Quotidiano di Sicilia

Tre giorni di confronto e dibattito su criticità, prospettive di sviluppo e strategie: la quinta edizione di SUDeFUTURI , il meeting internazionale ...StampaÈ tutto pronto per la quinta edizione di SUDeFUTURI, il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, guidata dal Presidente Nino Foti, in programma a Castellabate e Paestum ...