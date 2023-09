Su che canale vedere Inter-Sassuolo stasera? Calendario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo la prima sfida di questo turno infrasettimanale disputatasi tra Juventus e Lecce della serata di ieri, la sesta giornata della Serie A 2023-2024 entrerà ancor più nel vivo quest’oggi. Tra i match del giorno, uno dei piùessanti vedrà all’opera, le quali si sfideranno a partire dalle ore 20.45. Sebbene le scorse uscite non sia apparsa brillantissima, l’di Simone Inzaghi ha continuato a macinare risultati positivi: dopo il pari a San Sebastian con il Real Sociedad in Champions League, i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio dell’Empoli per 1-0, al termine di una partita bloccata risolta da una prodezza al volo dalla distanza di Federico Dimarco. La squadra meneghina, rimasta a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di campionato, va alla caccia della sesta vittoria ...