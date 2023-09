Studenti stranieri | sono circa un milione | un terzo alla primaria | il 62% al Nord I dati nel dossier della Uil Scuola Rua

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A frequentare le nostre scuole èundicon cittadinanza non italiana. Undi loro frequenta la, mentre è in forte aumento, a causa del conflitto in corso, la percentuale di bambini e ragazzi ucraini accolti nelle classi italiane.aggiornati dell’Anagrafe degliche ha censito precisamente 967.394e studentesse con cittadinanza non italiana. Istati riportati in unUilRua. L'articolo .