Strage in famiglia ad Alessandria | morti Martino e Matteo Benzi | Monica Berto e Carla Schiffo

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è sotto choc., ingegnere di 67 anni, ha ucciso il figliodi 17 anni mentre stava dormendo e la mogliedi 55 anni che erano in casa in via Lombroso. Poi è uscito ed è andato a trovare la suocera ottantennenella casa di riposo della Divina Provvidenza del quartiere Orti della città togliendosi alla fine la vita nel cortile del pensionato. Gli investigatori hanno scoperto dell’omicidio di moglie e figlio quando sono intervenuti nel pensionato e per ricostruire la dinamica e raccogliere possibili testimonianze sono andati nella sua casa e hanno trovato anche la moglie e il figlioè un ingegnere laureato al Politecnico di ...