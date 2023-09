Strage di Bologna | ufficiale l’ergastolo per l’ex Nar Cavallini

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ConfermatoperNar Gilberto. Il famoso esecutore delladiè stato incriminato perpolitica e non piùcomune, in parziale riforma della condanna di primo grado. Questa è la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, dopo sette ore di camera di L'articolo proviene da Il Difforme.

