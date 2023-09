Stefano De Martino rifatto? I presunti ritocchi | come risponde l’ex ballerino a ‘Jonathan l’esperto di stile’

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) MaDeoppure no? E’ questa la domanda che in tanti si sono posti ed alla qualeed ex marito di Belen Rodriguez si è sentito fare anche ieri sera da Francesca Fagnani a Belve. Il conduttore ha finalmente replicato alla curiosità, ma ancora una volta non è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.