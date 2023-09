Stefano De Martino fa sul serio con Martina Trivelli | la nuova paparazzata del settimanale Chi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Viaggia sulla cresta del gossipDe. Il conduttore ed ex ballerino, dopo aver debuttato domenica scorsa come voce narrante del docu reality Il Collegio, ieri sera ha rilasciato una lunga intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Un’intervista che aveva iniziato a far discutere ancor prima della messa in onda della trasmissione. Nelle ultime oremente nel mirino della cronaca rosa in quanto è stato paparazzato ancora una volta in compagnia didalChi. Il conduttore, solitamente molto riservato sulla sua vita privata, tant’è che dopo ogni rottura con Belen Rodriguez non hai mai ufficializzato nessuna relazione, è stato avvistato per la seconda volta nel giro di pochi giorni con la stessa donna. Due ...