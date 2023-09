Stefano De Martino è in tv e Belen non si trattiene Se ne sono accorti tutti

(Di mercoledì 27 settembre 2023)deospite di Francesca Fagnani in una intervista senza freni a Belve. Non poteva mancare il capitolo riguardante la fine del suo rapporto con la moglieRodriguez, oggi fidanzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni. “diventato noto, mio malgrado, anche per questioni sentimentali”, ha dettoDeall’inizio dell’intervista con Francesca Fagnani. “Se le donneil mio punto debole? Dire di sì significherebbe essere schiavo dei miei impulsi. Mi piacciono ma non ne faccio una malattia”, ha confidato il conduttore a Francesca Fagnani. L’ex alunno di Amici e conduttore di Rai Due è stato ospite nella prima puntata di Belve, su Rai Due, insieme a Fabrizio Corona e la cantante Arisa. Leggi anche: “Vi devo dire una cosa su ...

Oggi Notizie Stefano De Martino finalmente dice la verità : "Non ho mai tradito Belen Rodriguez" Stefano De Martino si siede per un'intervista con ...

E' arrivato il momento per Stefano De Martino di confessarsi in tv. Alle domande della giornalista Francesca Fagnani replica con disinvoltura, a ...

Ora ho quasi 34 anni… Mi piacciono le donne, ma non ne faccio una malattia', ha spiegato Desa farsi voler beneDeconquista con quell'aria scanzonata e ...Due tecnici federali, in questo casoCruciani e Matteo Ciprietti, hanno insegnato a bambini ... 'Vorrei ringraziareBarberi, che si è prodigato nella realizzazione dell'iniziativa - ...

Stefano De Martino e Martina Trivello, la coppia (nuova) paparazzata a Milano: addio Belen ilmessaggero.it

Stefano De Martino: "Con Belen non è finita per un tradimento". Lo showman non rivela il motivo della fine del suo matrimonio, ma mette a tacere i rumors.Il fatto che Stefano De Martino fosse inizialmente in programma come ospite della precedente edizione programma televisivo “Belve” e sia stato poi sostituito da Rocco Siffredi, ha scatenato una serie ...