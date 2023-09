Stati Uniti - Biden in tour tra gli operai in sciopero | Vi meritate un aumento

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lodel sindacato Uaw contro le "Big di Detroit" è considerato storico per molti aspetti, ancor di più dopo un evento avvenuto ieri a Wayne, in Michigan: per la prima volta nella storia degliun presidente ha presenziato a un picchetto di lavoratori in. Infatti, Joesi è presentato davanti a una delle fabbriche della General Motors per esprimere la propria solidarietà e sostenere le istanze sindacali nella vertenza nata con lo stallo delle trattative sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro "Viun".ha ribadito tutto il suo sostegno alla campagna del sindacato per ottenere maggiori retribuzioni, migliori condizioni di lavoro, garanzie precise sugli investimenti e, soprattutto, la ...