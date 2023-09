Spread e tassi alle stelle | torna lo spettro del 2011 La Meloni non rischia | ma attenzione a questi segnali

Leggi su affaritaliani

Non è tanto loche dovrebbe allarmare il governo. A far tremare le vene al Mef e a far temere che ci si stia avviando a passo rapido verso un autunno caldissimo dovrebbe essere il rendimento dei titoli di Stato. L'asta appena chiusa oggi, che ha collocato 6,5 miliardi di titoli a scadenza semestrale ha fatto registrare un rendimento di poco inferiore al 4%, ai massimi dal. E l'anno dovrebbe far suonare un campanello d'allarme bello grosso perché fu quello, terribile, che portò alla famosa crisi del debito sovrano con il tracollo dell'allora governo Berlusconi e l'arrivo di quello che doveva essere – e non fu – il salvifico Mario Monti.