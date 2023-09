Spot Esselunga | Giorgia Meloni | “lo trovo molto bello e toccante”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) . L’intervento della Premier dopo le polemiche sui social Con il suo ultimopubblicitario, la nota catena di supermercatiha scatenato uno scontro tra sostenitori e detrattori. Nellosi vede una bambina comprare, durante la spesa con la madre, una pesca, che poi invece di mangiare regala al padre, fingendo che sia da parte della madre. I due genitori sono separati e l’azione della bambina rappresenta il suo tentativo di riappacificazione. Loha diviso l’opinione pubblica. C’è chi vede nella narrazione, la storia tenera di una famiglia alle prese con problemi comuni, ma anche chi vi legge il tentativo di colpevolizzare i genitori alle prese con un divorzio, inducendo i piccoli a ricoprire il ruolo di mediatore nella ricomposizione del nucleo familiare. Una pubblicità me ra vi glio sa. Il resto ...

In primis la premier Giorgia Meloni che nel condividere il video scrive : 'Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. ...

Continua a far discutere la nuova pubblicità di Esselunga , intitolata "La Pesca " (GUARDA IL VIDEO ), che rappresenta una famiglia con due genitori ...

Novara: 'che entra dentro la dura realtà dei bambini' Anche il pedagogista Daniele Novara legge nellodiuna rappresentazione realistica del vissuto dei bambini con genitori ...A sinistra ogni occasione è ghiotta per montare una polemica. Il lancio del nuovodine è l'ennesima conferma. Il corto pubblicitario della nota catena di supermercati è stato trasmesso lunedì sera sulle principali reti televisive e sui social network non si parla d'...

La presidente del Consiglio in riferimento alla pubblicità in cui una bimba cerca di far riavvicinare i genitori separati ...Roma, 27 set. (askanews) – “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. Lo scrive su facebook la presidente del Consiglio riferendosi ...