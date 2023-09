Spot Esselunga della pesca | interviene Meloni | “Io lo trovo molto bello e toccante”

'Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante', scrive in un post su Facebook la ...

Un tempo si diceva “Ho visto un film bellissimo, ho pianto un sacco”. Ovvio che facendo le dovute proporzioni, uno Spot come quello di Esselunga ...

, lode 'La pesca' divide l'Italia. VOTA IL SONDAGGIO Meloni corre in difesa di. Negli scorsi giorni, unopubblicitario della catena di supermercati ha attirato a sé, ..."Ce ne vorrebbero dicosì, sottoscrivo Giorgia Meloni ". Ad appoggiare a sorpresa il premier nel giudizio sullosulla pesca e la bambina di genitori separati è il fondatore del Fatto Quotidiano , Antonio Padellaro, ospite in apertura della trasmissione Tagadà su La7 insieme alla sondaggista ...

La Pesca, lo spot di Esselunga che sta facendo discutere (e che piace a Meloni). VIDEO Sky Tg24

Esselunga è al centro di una polemica per il suo nuovo spot MilanoToday.it

La pesca della discordia: da una pubblicità un dibattito politico. In primis il post di Giorgia Meloni che scrive "lo spot di Esselunga bello e toccante" «Leggo che questo spot avrebbe generato divers ...Dalla frutta per divorziati al cetriolo regalo fino alla famosa scena del film di Guadagnino: dopo lo spot Esselunga, la rete si scatena. E anche la premier lascia i meloni per la pesca.