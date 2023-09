Sposa cieca fa indossare al marito e agli invitati al matrimonio una benda sugli occhi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa 27enne di Birmingham ha avuto una trovata alquanto insolita per questo giorno speciale, “Volevo che anche per qualche minuto tutti provassero le mie stesse emozioni” Lucy Edwards, una 27enne non vedente originaria di Birmingham, ha recentemente fatto notizia per la sua toccante richiesta durante il giorno del suo. La giovane donna ha chiesto al futuro, Ollie Cave, e a tutti glialdiunaalmeno nel momento in cui lei avrebbe camminato lungo la navata. La sua motivazione era semplice ma profonda: voleva che le persone a lei care potessero vivere le sue stesse sensazioni e provare le sue emozioni mentre affrontava uno dei momenti più significativi della sua vita. La ...