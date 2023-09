Spegnere o evitare che si spenga il notebook alla chiusura

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quando chiudiamo il coperchio del nostroil PC va in stato di sospensione nella maggior parte dei casi; riaprendo il coperchio potremo riprendere da dove abbiamo lasciato rapidamente e senza interruzioni. Ma se volessimodel tutto il computer o metterlo in ibernazionedel coperchio? Come fare per lasciare il PC acceso anche a schermo chiuso (magari programmando uno spegnimento successivo)? Nella guida che segue troveremo tutti i passaggi da seguire per dello schermo, programmando Windows in base alle nostre specifiche esigenze. Vi raccomandiamo di non lasciare ilacceso se dobbiamo trasportarlo nella sua borsa: il calore potrebbe farimprovvisamente il PC, danneggiarlo o far prendere fuocoborsa stessa. LEGGI ...