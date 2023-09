Spagna | il Congresso boccia Feijòo | ci riproverà venerdi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) su Tg. La7.it - In, ildei Deputati hato, come previsto, la candidatura del leader del Partito popolare , Alberto Nu'nez Feijo'o , alla presidenza del ...

In, ildei Deputati ha bocciato, come previsto, la candidatura del leader del Partito popolare , Alberto Nu'nez Feijo'o , alla presidenza del governo. Feijo'o ha ottenuto 178 voti ...Con l'intervento di Mertxe Aizpurua, l'esponente del partito radicale basco Bildu, è appena iniziata nell'aula della seconda giornata del dibattito sulla fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. Il primo voto, quello in cui è richiesta la maggioranza assoluta, dovrebbe arrivare verso mezzogiorno. ...

Il tentativo (vano) di Feijóo di ottenere l'investitura per governare la ... Euronews Italiano

Spagna, il congresso boccia Feijóo: i popolari e l’ultradestra di Vox non hanno i voti per governare la Repubblica

Per lui hanno votato i 137 deputati popolari, i 33 di Vox, quindi la deputata canaria e quello navarro. Secondo la legge ora dovranno passare 48 ore per avere un secondo voto. Venerdì, però, per ...Il Congresso dei deputati spagnolo ha negato la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. Il candidato premier ha ottenuto 172 voti, 4 in meno della maggioranza assoluta necessaria. Per lui ...